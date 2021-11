CINEMA : Spider-Man: No Way Home, une nouvelle affiche promotionnelle très classique et un rendez-vous pour le prochain trailer

Décidément, l'Homme-Araignée occupe la scène médiatique en ce mois de novembre. Outre son arrivée imminente dans Marvel's Avengers, c'est du côté du MCU qu'il fait grand bruit. La semaine dernière, nous avons ainsi eu droit à une première affiche officielle pour Spider-Man: No Way Home, mettant l'alter ego de Peter Parker au beau milieu de l'action, entouré par plusieurs de ses ennemis bien menaçants, certains seulement suggérés par leurs capacités. Eh bien, Sony Pictures et Marvel Studios remettent ça aujourd'hui, mais pas que.

En effet, un deuxième poster vient donc d'être diffusé sur la toile, où le Spider-Man de Tom Holland partage cette fois l'affiche avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), alors que les tentacules mécaniques du Dr. Octopus (Alfred Molina) se font une fois de plus bien menaçants, tandis que le Bouffon Vert/Green Goblin n'est encore là que pour la figuration en fond et que des éclairs sans doute liés à Electro sont visibles. Les immeubles distordus en fond sont eux présents pour nous rappeler l'intrigue liée au Multivers suite au sort jeté par Stephen Strange, déjà présentée dans le premier teaser trailer diffusé en août.

Et justement, ce visuel est accompagné d'un court message qui a lui seul a de quoi secouer la Toile et vient confirmer les bruits de couloir, à savoir qu'une nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home sera diffusée « demain » en Amérique du Nord et « mercredi » en France. À priori, nous pouvons l'attendre donc l'attendre en pleine nuit voire au petit matin. Un évènement physique doit justement avoir lieu à Los Angeles, où elle sera donc projetée il va sans dire. Pour le coup, il faut s'attendre à du lourd, avec peut-être enfin l'officialisation de la présence de plusieurs Tisseurs dans le film.

Le film est pour rappel prévu pour une sortie en salles le 15 décembre. Si vous avez besoin de rattraper votre retard, un coffret Blu-ray contenant Spider-Man: Homecoming et Far From Home est vendu 19,99 € sur Amazon.

