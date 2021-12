CINEMA : Uncharted, un abordage aérien et la moustache de Sully dans une 2e bande-annonce diffusée juste avant les fêtes

Décidément, Tom Holland est partout en ce moment du côté des productions de Sony Pictures. En plus d'être à l'affiche de Spider-Man: No Way Home (lire notre critique), il va revenir en début d'année prochaine dans le rôle de Nathan Drake pour l'adaptation de la licence Uncharted au cinéma. Nous avons déjà eu l'occasion de voir de premiers extraits du long-métrage fin octobre avec un premier trailer rappelant notamment le troisième volet lors de la scène de l'avion et le quatrième pour sa chasse au trésor liée à Sam. Depuis, c'est une affiche avec en fond un navire échoué qui était venue refaire parler du projet. Eh bien, nous avons droit à un joli cadeau de Noël en avance avec une deuxième bande-annonce !

Bande-annonce VOSTFR

Cette fois, le scénario devient un peu plus limpide, comme précisé par le synopsis ci-dessous :

Le voleur de rue Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) pour récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui commence comme un job de cambriolage pour le duo devient une course à travers le monde riche en adrénaline pour atteindre la récompense avant l'impitoyable Moncada (Antonio Banderas), qui pense que lui et sa famille sont les héritiers légitimes. Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les indices et résoudre l'un des plus anciens mystères au monde, ils pourraient trouver un trésor de 5 milliards de dollars et peut-être même le frère perdu de vue de Nate... mais seulement s'ils peuvent apprendre à travailler ensemble.

Humour, action et tension, le cocktail que vont nous servir Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas et bien d'autres à l'écran s'annonce prometteur. Et si une grande partie des plans ne sont pas inédits, la séquence de la vidéo avec cet étonnant abordage des navires de Magellan transportés dans les airs par des hélicoptères a tout pour régaler, tandis que la scène finale nous montre enfin Sully avec sa moustache !

Uncharted sera projeté en salles à compter du 16 février 2022 en France. D'ici là, Uncharted Legacy of Thieves Collection sortira sur PS5 et PC, la version physique pour la console de Sony étant vendue 49,99 € sur Amazon.