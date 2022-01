CINEMA : Uncharted, un long extrait inédit dans l'avion-cargo dévoilé, avec Chloe et de la bagarre

Le CES 2022 n'a pas permis à Sony d'évoquer que ses projets techniques. Il a également pris le temps d'y présenter un extrait inédit de 2 minutes 30 du film Uncharted, quelques jours seulement après la diffusion d'une deuxième bande-annonce introduisant notamment la moustache du Sully campé par Mark Wahlberg.

Il s'agit du passage dans un avion-cargo aperçu dès le premier trailer, et qui semble directement inspiré d'un niveau d'Uncharted 3 : L'Illusion de Drake, quand bien même ce récit se penchera sur la jeunesse de Nathan Drake. Notre duo de héros, suppléé par Chloe Frazer (Sophia Ali), y affronte Braddock (Tati Gabrielle) et ses sbires, alors que le chargement du navire tombe par l'arrière de la soute et emporte le jeune protagoniste. Il va tant bien que mal remonter à bord de l'avion en s'agrippant de caisse en caisse, mais c'était sans compter sur la fougue de Chloe et une Mercedes rouge qui vont le ramener dans le vide.

La suite, nous pourrons la découvrir en salles à partir du 16 février 2022 en France. Avant cela, la PS5 accueillera pour mémoire Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation remastérisant Uncharted 4: A Thief's End et The Lost Legacy pour 49,99 €.

