CINEMA : Morbius, la scène de transformation de Jared Leto en vampire et un nouveau poster horrifique partagés

Cette nuit, Sony Pictures ne s'est pas contenté de nous régaler avec un premier aperçu de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), mais a également mis en ligne une scène extraite du long-métrage Morbius, attendu dès la fin janvier 2022. Nous en avions découvert une deuxième bande-annonce début novembre, aux ton et visuels aussi sombres que le personnage incarné par Jared Leto, une direction qui se retrouve à nouveau durant ces quelques minutes à faire frémir.

La scène prend donc place sur un cargo, celui-là même qui va apparemment s'échouer près de Long Island par la suite. Et la raison en est plus qu'évidente. En piteux état, nous assistons à la transformation du Dr. Michael Morbius en son alter ego vampirique (et vice-versa à la fin), qui fait usage de ses pouvoirs pour venir à bout de gardes armés. Effet bullet time et de ralenti pour éviter une balle et déchiqueter à mains nues ses ennemis à toute vitesse, gros plans sur son visage métamorphosé, défonçage de porte en règle avec sa force nouvellement décuplée et plans sous tension mettant en exergue le côté prédateur du personnage, tous les ingrédients sont là pour nous vendre Morbius.

Un poster donnant lui aussi bien le ton a été partagé dans la foulée, diablement efficace de simplicité.

Pour découvrir Morbius dans nos salles obscures, il faudra patienter jusqu'au 26 janvier 2022 en France. Si vous appréciez le Sony's Spider-Man Universe (sans le Tisseur de Tom Holland pour le moment), le film Venom: Let There Be Carnage est disponible en précommande en édition steelbook Blu-ray standard et 4K UHD à 29,99 € sur Amazon.