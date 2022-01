CINEMA : Morbius, le film avec Jared Leto à nouveau repoussé de plusieurs mois...

Avec la situation sanitaire mondiale qui ne cesse d'évoluer, bien des sorties de films ont été impactées au cours de ces deux dernières années. Parmi les concernés, nous retrouvons Morbius, le prochain projet du Sony's Spider-Man Universe mettant en scène les ennemis du Tisseur sans ce dernier. Sa promotion avait repris de plus belle fin 2021 avec la diffusion d'une deuxième bande-annonce et même carrément celle d'une scène pour donner envie au public de se rendre en salles à partir du 26 janvier prochain (28 en Amérique du Nord). Sauf que ce ne sera finalement pas à cette date que l'être vampirique incarné par Jared Leto pourra être vu en action.

Variety a rapporté ces dernières heures que Sony Pictures a décidé d'un changement de calendrier reportant de trois mois la sortie du film, désormais fixée au 1er avril outre-Atlantique (sans doute dès le 30 mars en France). Même si l'article source évoque rapidement omicron, mais ne laisse pas entendre qu'il serait ici la cause, l'autre raison probable à ce report également citée est que Sony Pictures vient de battre tous les records au box office avec Spider-Man: No Way Home, sans parler du succès de Venom: Let There Be Carnage (vendu 29,99 € en Blu-ray sur Amazon). Espacer le lancement de ce nouveau long-métrage pour ne pas lui faire de l'ombre a donc du sens.

Dans tous les cas, il va donc falloir prendre notre mal en patience avant de pouvoir découvrir Morbius.