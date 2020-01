CINEMA : Morbius, le vampire incarné par Jared Leto prend vie dans une première bande-annonce teasant un lien avec le MCU

En plus d'avoir fait une apparition l'an passé dans un DLC de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, le personnage de Morbius va être porté cette année à l'écran par Sony Pictures. Ce vilain de l'univers de Spider-Man va ainsi venir enrichir l'univers cinématographique que tente de bâtir Sony et qui compte déjà Venom dans ses rangs, bien que cela ne soit pas aussi simple comme le prouvent certains détails de la première bande-annonce.

Dans le rôle-titre, nous retrouvons Jared Leto, dont la prestation semble déjà bien plus convaincante que son rôle oubliable de Joker chez la concurrence. Il y campe donc le chimiste récompensé d'un Prix Nobel Michael Morbius, atteint d'une maladie du sang évidemment rare dont il cherche un remède. Il va tenter le tout pour le tout et, comme le montrent les premières scènes diffusées, devenir un « vampire » disposant de toutes sortes de pouvoirs. Cet anti-héros sera accompagné au casting par Matt Smith (Doctor Who), Adria Arjona (Six Underground, Pacific Rim: Uprising), Jared Harris (The Expanse, Fringe), Al Madrigal et Tyrese Gibson.

Et, oui, c'est bien Michael Keaton qui fait son apparition à la fin du trailer, suggérant l'intégration au moins partielle de Morbius au sein du Marvel Cinematic Universe, l'acteur ayant incarné le Vautour dans Spider-Man: Homecoming. Un peu moins étonnant compte tenu de l'univers, le Tisseur est visible à l'écran... sous la forme d'une fresque murale, ne reprenant pas son apparence du MCU, qui est tagué avec le terme « meurtrier ».

La sortie en salles de Morbius est fixée au 5 août 2020 en France, nous avons donc encore tout le temps d'en apprendre davantage à son sujet.