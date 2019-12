CINEMA : Sans un Bruit 2, déjà un teaser et une affiche pour la suite du thriller

En 2018, John Krasinski surprenait tout le monde avec A Quiet Place, un long-métrage qu'il a coécrit et réalisé. Celui qui se fait appeler Sans un Bruit par chez nous emmenait dans un monde post-apocalyptique où une famille devait tout faire pour survivre face à des monstres, capables de détecter le moindre son à des kilomètres à la ronde.

Oppressant au possible, le long-métrage a séduit la presse et le public, rapportant plus de 350 000 000 $ à l'international, pour un budget de seulement 17 000 000 $. Hollywood aime la rentabilité, et n'a pas attendu longtemps pour annoncer une suite au film, toujours avec John Krasinski au scénario et à la caméra.

Sans un Bruit 2 sortira dès le 18 mars 2020 dans les salles françaises, et nous commençons tout juste à le découvrir avec un teaser et une affiche. Le scénario tournera toujours autour de la famille Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe), qui va être forcée à s'aventurer en territoire inconnu et découvrir que les créatures à l'ouïe fine ne sont plus la seule menace qui les guette. La présence de Cillian Murphy, Djimon Hounsou et d'autres acteurs à casting ne laisse pas de place au doute, d'autres survivants devraient désormais être impliqués.

Qui dit teaser dit bande-annonce derrière : sortez vos agendas, le premier vrai trailer sera diffusé le 7 janvier 2020.