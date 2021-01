CINEMA : Uncharted, Morbius et SOS Fantômes : L'Héritage, les sorties des films Sony Pictures encore repoussées...

Les sociétés de production repoussent leurs longs-métrages depuis mars 2020, et si certains ont fait le choix de la VOD pour ne pas trop chambouler leur calendrier, d'autres veulent absolument sortir leurs projets en salles. C'est le cas de Sony Pictures, qui face à une crise sanitaire qui ne faiblit pas, revoit encore sa copie pour les mois à venir.

Ainsi, Uncharted, dernièrement prévu pour juillet 2021, vient d'être décalé au 11 février 2022 aux États-Unis : autant se le dire, nous ne sommes pas prêts de voir un premier trailer avec Tom Holland en action. SOS Fantômes : L'Héritage/Ghostbusters: Afterlife était lui programmé pour juin, et voit son lancement glisser vers le 11 novembre 2021 outre-Atlantique. Morbius est lui aussi victime de ce micmac, et devrait finalement être proposé le 21 janvier 2022, et non plus en octobre. À part ça, le film musical Cinderella de Kay Cannon avec Camila Cabello est repoussé du 5 février au 16 juillet, et Pierre Lapin 2 : Panique en Ville du 2 avril au 11 juin de cette année.



Nous ne sommes décidément pas prêts de retourner au cinéma voir des grosses productions... Pour patienter, vous pouvez louer Ghostbusters (2016) en VOD pour 3,99 € sur Amazon Prime Video.

