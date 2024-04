CINEMA : Blair Witch, un nouveau film annoncé avec un horrifique producteur

En 1999, Le Projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sánchez a révolutionné le cinéma horrifique. Popularisant le genre du found footage, il suit un petit groupe d'étudiants enquêtant sur la légende de la sorcière de Blair, avant de se perdre en forêt. Jouant sur le réalisme des images et les théories des spectateurs à une époque où Internet prenait de l'ampleur, le film a cartonné en rapportant près de 250 000 millions de dollars au box-office. Avec un budget initial de 35 000 dollars, Le Projet Blair Witch est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma.

Bien évidemment, une suite a rapidement vu le jour en 2000, l'effroyable Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (non pas parce qu'il fait peur, mais bien car il est nul). En 2016, Lionsgate a produit un remake un peu meilleur, la société veut remettre ça et annonce un nouveau film Blair Witch produit en partenariat avec Blumhouse. La société de Jason Blum est connue pour ses films d'horreur, notamment pour Paranormal Activity, là encore un found footage à petit budget (15 000 dollars) qui a rapporté gros (près de 200 millions de dollars) au box-office. Blumhouse Productions est également derrière les films American Nightmare, Ouija, Insidious, les Halloween et L'Exorciste : Dévotion de David Gordon Green ou encore Whiplash de Damien Chazelle, qui fait un peu office d'OVNI dans tout ça.

The Hollywood Reporter, qui dévoile l'information, rappelle que Lionsgate et Blumhouse ont déjà collaboré sur Imaginary de Jeff Wadlow, un film d'horreur sorti en salles le mois dernier et qui rencontre un petit succès commercial, malgré des avis très mitigés. Adam Fogelson, président de Lionsgate, déclare :

J'ai eu la chance incroyable de travailler avec Jason à plusieurs reprises au fil des ans. Nous avons noué une relation solide sur American Nightmare lorsque j'étais chez Universal et nous avons lancé STX avec son film Le Cadeau. Il n’y a personne de meilleur dans ce genre que l’équipe de Blumhouse. Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec une nouvelle vision pour Blair Witch qui réintroduit ce classique de l'horreur pour une nouvelle génération.

Jason Blum, fondateur de Blumhouse Productions, rajoute :

Je ne pense pas qu’il y aurait eu Paranormal Activity s’il n’y avait pas eu au préalable Blair Witch, donc cela me semble être une opportunité vraiment spéciale et j’ai hâte de voir où cela mène.

Vous l'aurez compris, ce projet de nouveau film Blair Witch n'en est qu'à ses balbutiements, il faudra patienter pour découvrir le scénario, le casting et une date de sortie, même s'il faut s'attendre à de jeunes gens et à des phénomènes étranges dans une forêt, marques de fabrique de la franchise. D'ici là, vous pouvez retrouver Le Projet Blair Witch de 1999 en Blu-ray à partir de 11,13 € sur Amazon et la Fnac.