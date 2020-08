CINEMA : Pokémon, le film : Coco prend à nouveau date au Japon avec une bande-annonce touchante en pleine jungle

Le COVID-19 a eu raison de la traditionnelle diffusion en juillet du film Pokémon annuel, baptisé Coco, qui n'avait donc plus aucune date de sortie jusqu'à aujourd'hui. En effet, un livestream vient d'avoir lieu, lors duquel a été diffusé le long-métrage Le pouvoir est en nous, bloqué en dehors du Japon, suivi par la révélation d'une bande-annonce inédite et du thème de ce 23e film.

La vidéo nous montre donc Satoshi (Sacha) disant à sa mère qu'il part pour la jungle, toujours accompagné par Pikachu, avant d'enchaîner sur des plans ou Coco, le jeune garçon élevé à la manière de Tarzan, et son père adoptif Zarude se baladent de liane en liane. Et justement, les deux duos vont donc se rencontrer, ce qui amène le jeune sauvage à découvrir la ville et le fait qu'il est un être humain. En plus de l'émouvant drama qui se profile à l'horizon, il y aura évidemment de l'action alors que cet habitat naturel est attaqué. La Team Rocket fera aussi acte de présence, c'est du classique. La vidéo s'achève sur Zarude exécutant son attaque Selve Salvatrice, lui qui sera prochainement distribué dans Pokémon Épée et Bouclier. Voici également un synopsis partagé par Serebii :

C'est l'histoire d'une relation parent-enfant un peu inhabituelle impliquant un Pokémon et un humain. Au fond d'une jungle au milieu de nulle part, nous trouvons la forêt d'Okoya, un paradis Pokémon fonctionnant avec des lois strictes. Le têtu et obstiné Zarude y vivait avec ses proches, mais un jour il découvrit un bébé humain au bord de la rivière. « Humain, c'est... » Zarude ne pouvait se permettre de l'abandonner, alors il décida de désobéir à la loi de la forêt, de laisser sa tribu derrière lui et de vivre seul avec l'enfant, qu'il nomma Coco. Cela fait 10 ans que ce Pokémon a commencé à élever cet humain. Coco rencontre Satoshi et Pikachu alors qu'ils visitent la forêt d'Okoya. C'est le premier « ami humain » qu'il se soit fait. Et petit à petit, des questions commencent à germer profondément dans l'esprit d'un garçon qui était pleinement convaincu qu'il était un Pokémon. « Père, suis-je un humain ? » Suis-je un Pokémon ? Ou suis-je un humain? Alors que Coco réfléchit à cela, un jour, le bruit de pas humains non invités approche la forêt d'Okoya, signalant un changement radical des jours paisibles dont elle a bénéficié jusqu'à présent.

Pokémon le film, Coco sera donc diffusé dans l'Archipel le 25 décembre 2020, avec comme thème principal « Mysterious Creatures » interprété par Tortoise Matsumoto sur une musique originale de Taiiku Okazaki, dont vous pouvez avoir un autre aperçu dans la vidéo ci-dessous.

