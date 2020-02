CINEMA : Pokémon, le film : Coco, Zarude et un Célébi chromatique dans la première bande-annonce

Le Pokémon Day a touché à sa fin, mais The Pokémon Company n'en a pas pour autant fini avec les surprises pour sa communauté. La franchise refait déjà parler d'elle avec une première véritable bande-annonce pour le 23e long-métrage d'animation.



Pokémon, le film : Coco mettra en scène un nouveau personnage qui semble avoir grandi dans la jungle, sous la protection d'un mystérieux Célébi chromatique. Il la connaît désormais comme sa poche, et il sera donc le premier touché quand une force non explicitée va commencer à détruire ces terres sauvages. Le jeune garçon semble très lié à Zarude, créature fabuleuse de la huitième génération tout juste dévoilée, et présente dans la vidéo.

Il faudra certainement attendre la sortie dans les salles japonaises de Pokémon, le film : Coco, le 10 juillet prochain, pour percer les secrets de Coco et des monstres qui l'entourent. Pour rappel, Pokémon : Mewtwo Contre-Attaque - Évolution est lui disponible sur Netflix depuis ce jeudi, marquant la première diffusion occidentale du film.