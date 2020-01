NETFLIX : Pokémon : Mewtwo Contre-Attaque - Évolution, le film en 3D annoncé et daté en France sur le service

Les Japonais ont désormais le regard tourné vers le 23e long-métrage de la saga Pokémon, appelé Pokémon, le film : Coco.

Le public occidental a lui toujours un peu de retard sur les films, et attend d'avoir une occasion de pouvoir regarder Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, remake 3D du tout premier projet cinématographique, dans les meilleures conditions. Et devinez qui va s'occuper de l'amener par chez nous ? Netflix bien sûr ! Plus que jamais passionné par les films d'animation nippons en 2020, et déjà fervent suiveur de la franchise, le diffuseur va être le premier à proposer le long-métrage à l'international.

Pokémon : Détective Pikachu [Blu-ray] 12,89 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 12,89€. « La portée et l'équipe d'experts de Netflix en font le partenaire idéal pour offrir ce film d'animation spécial aux enfants et aux fans du monde entier », a déclaré Emily Arons, vice-présidente des affaires internationales de The Pokémon Company International. « Netflix est la plate-forme idéale pour nous aider à proposer un lancement simultané mondial d'un film Pokémon pour le Pokémon Day, un moment spécial dédié à la célébration de la communauté mondiale de fans de Pokémon. »

Pokémon : Mewtwo Contre-Attaque - Évolution, selon son titre francisé, sera donc disponible sur Netflix chez nous et dans toutes les régions où le service est disponible, autre que le Japon et la Corée, à partir du 27 février 2020, pour célébrer le Pokémon Day. Une bande-annonce en localisée a été partagée pour accompagner cette information.

Lire aussi : NETFLIX : 21 films du Studio Ghibli et Hayao Miyazaki bientôt ajoutés au service