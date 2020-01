NETFLIX : 21 films du Studio Ghibli et Hayao Miyazaki bientôt ajoutés au service

Les films d'animation ont décidément une place importante dans le catalogue de Netflix, qui a par exemple diffusé en avant-première occidentale Ni no Kuni la semaine passée, et fera bientôt de même avec Dragon Quest: Your Story.

Mais parce que le géant de la vidéo en streaming ne serait pas ce qu'il est sans aller piocher dans les chefs-d'œuvre d'antan, il vient de passer un contrat pour proposer les films du studio d'animation japonaise le plus connu d'entre tous : Studio Ghibli. Tous les premiers du mois, à compter de février, nous aurons droit à sept nouveaux longs-métrages emblématiques de la société, et ce à trois reprises.

1er février Le Château dans le Ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenirs goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l'océan (1993)

Les Contes de Terremer (2006) 1er mars Nausicaä de la Vallée du Vent (1984)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamadas (1999)

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le Royaume des Chats (2002)

Arrietty, le petit monde des Chapardeurs (2010)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013) 1er avril Pompoko (1994)

Si tu tends l'oreille (1995)

Le Château Ambulant (2004)

Ponyo sur la falaise (2008)

La colline aux coquelicots (2011)

Le vent se lève (2013)

Souvenirs de Marnie (2014)

Sachant que Le Tombeau des Lucioles est déjà sur la plateforme, à l'exception de La Tortue Rouge, grâce à ces 21 ajouts, tous les longs-métrages du Studio Ghibli seront donc de la partie. Les amateurs d'Hayao Miyazaki, Gorō Miyazaki, Hiroyuki Morita et autre Isao Takahata vont pouvoir s'en donner à cœur joie en revoyant plus facilement que jamais ces classiques du cinéma nippon et international. À noter que, pour des raisons d'exclusivité avec HBO Max, les films ne seront pas visibles depuis le Canada, les États-Unis ou le Japon pour des raisons d'exclusivités avec des diffuseurs locaux, mais ils seront disponibles sans faute dans toute l'Europe et bien d'autres parties du monde.