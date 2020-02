Pokémon Épée et Bouclier : le simiesque Zarude dévoilé tout en couleur par une courte bande-annonce

Le Pokémon Day 2020, c'est aujourd'hui. Les différents jeux récents de la licence ont donc chacun eu droit à leur évènement dédié, Pokémon Épée et Bouclier ayant ainsi accueilli Mewtwo dans les Raids Dynamax. Mais ce n'est pas la seule annonce concernant la 8G qui était attendue pour ce 27 février. Un nouveau Pokémon fabuleux a ainsi été dévoilé, dont nous connaissions déjà la silhouette ombrée.





Il se nomme Zarude et sera bien un « Vilain Singe » comme son apparence le laissait penser, arborant le double type Ténèbres et Plante en plus d'être doté du Talent Feuille Garde. Il est décrit comme très rusé et se déplaçant entre les arbres en attaquant ses adversaires à l'aide de ses griffes acérées. Plus étonnant, il ne sera pas unique à l'instar de Phione par exemple.

Zarude (Pokémon Vilain Singe de type Ténèbres/Plante) Nous pouvons aujourd'hui confirmer l'existence d'un tout nouveau Pokémon fabuleux, Zarude. Ce Pokémon ne peut être obtenu au cours d'une partie normale dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Talent : Feuille Garde

Taille : 1,8 m / Poids : 70,0 kg



Des lianes en folie Zarude peut faire pousser des lianes depuis son cou, ses poignets et la plante de ses pieds. Robustes et flexibles, celles-ci ont de multiples usages. Elles peuvent notamment servir à se balancer de branche en branche, et à attraper les Baies éloignées. Elles ont également des propriétés curatives et elles soignent les plaies en un rien de temps lorsqu’elles sont utilisées en bandage. Un troupeau de brutes Les Zarude vivent en groupe dans la jungle profonde. De nature agressive, ils sont si hostiles envers les étrangers qu'ils sont craints par tous les autres Pokémon qui partagent leur lieu de vie. Ils sont également très rusés et combattent en se déplaçant d'arbre en arbre, attaquant sans relâche avec leurs griffes acérées.

Pour le reste, il faudra visiblement attendre encore un peu, notamment concernant sa méthode d'obtention. Sachez qu'il devrait apparaître dans le 23e long-métrage de la saga, Pokémon, le film : Coco, dont une nouvelle bande-annonce doit paraître cette nuit. À coup sûr, sa distribution sera en lien avec la projection du film comme pour les précédents Pokémon fabuleux.