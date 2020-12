24H sur GAMERGEN.COM : du contenu Ubisoft gratuit, une collaboration entre constructeurs, et du Zarude dans Pokémon Épée et Bouclier

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 14 décembre 2020 ?

Pour les fêtes de fin d’année, Ubisoft fait plaisir aux joueurs en partageant divers contenus gratuitement. À côté de cela, Nintendo, PlayStation et Xbox s'associent pour lutter contre les mauvaises conduites en ligne, et Zarude est disponible de nouveau dans Pokémon Épée et Bouclier.

Dans le reste de l'actualité, nous avons jeté un œil sur la mise à jour du 7 décembre du PlayStation Store, Sony est contraint de rembourser certains joueurs possédant Cyberpunk 2077, CD Projekt s'est excusé, Google est tombé en panne pendant plusieurs minutes, la version 1.2 de Genshin Impact a été datée, et une première vidéo de gameplay de Werewolf: The Apocalypase - Earthblood a été diffusée.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :