Genshin Impact : la version 1.2 avec sa nouvelle zone de jeu introduite et datée en vidéo

Le succès et la promotion de Genshin Impact ne faiblissent pas depuis son arrivée fin septembre sur PS4, PC, iOS et Android. MiHoYo a prévu du contenu sur la durée pour faire vivre son jeu et avait donc diffusé le mois dernier la version 1.1 ajoutant notamment le beau gosse Zhongli dont il est difficile d'être passé à côté, ainsi que la compatibilité du jeu sur PS5. Le studio ne compte pas s'arrêter là et nous fera un beau cadeau de Noël en ajoutant pour la première fois une zone supplémentaire à la carte du monde, les Monts Dosdragon, avec la mise à jour 1.2.

Cette dernière, baptisée Craie et Dragon du nom du nouvel évènement saisonnier en temps limité, est ainsi prévue le 23 décembre et nous fera donc arpenter un environnement bien de saison, puisqu'il s'agit d'une montagne enneigée emplie de créatures gelées. La subtilité, c'est que ce climat aura réellement un impact sur notre avatar. Voici ce qu'en dit le communiqué officiel :

La mise à jour de version 1.2 comprendra la première extension de la carte : les Monts Dosdragon, une zone montagneuse dans le sud de Mondstadt pleine de créatures spéciales, de vestiges d'une ancienne civilisation perdue et de ressources naturelles abondantes. Vous pourrez même y trouver des artéfacts rares et des plans pour fabriquer plusieurs armes 4★. Enneigée toute l'année, cette région mettra vos talents de survie à l'épreuve avec son rude climat. Les effets du froid intense qui y règne sont mesurés à l'aide d'une jauge, et il sera essentiel de vous réchauffer pour vous maintenir en vie que ce soit en combat ou en exploration. Le nouvel évènement saisonnier « Craie et Dragon » se déroulera dans les Monts Dosdragon. Les joueurs aideront Albedo, l'alchimiste en chef et le capitaine des enquêteurs de l'Ordre de Favonius de Mondstadt, dans son enquête sur une épée aux pouvoirs mystérieux nommée « Croc suppurant ». En terminant les quêtes de l'évènement, les joueurs pourront non seulement obtenir tous les matériaux nécessaires au raffinement de Croc suppurant, mais également d'autres récompenses généreuses, dont des Couronnes de la sagesse, par le biais de la boutique de l'évènement ! Deux nouveaux personnages 5★ jouables, Albedo et Ganyu, feront leur entrée. Albedo est un jeune alchimiste prodige de Mondstadt maîtrisant l'épée à une main et l'élément Géo dont vous faites la connaissance dans l'évènement « Craie et Dragon ».

Ganyu est une archère mi-humaine, mi-Adepte maîtrisant l'élément Cryo qui travaille comme émissaire et secrétaire pour les Sept Étoiles de Liyue. Vous pourrez en apprendre davantage sur elle grâce à sa quête d'histoire qui sera disponible dans la version 1.2.

En plus de sa bande-annonce, vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante. L'album City of Winds and Idylls, reprenant une partie de l'OST de Genshin Impact, est vendu 10,47 € sur Amazon au format numérique.