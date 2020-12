Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, une première vraie vidéo de gameplay dévoilée

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood arrivera dans moins de deux mois sur ordinateurs et consoles de salon, mais il faut bien reconnaître que nous ne savons encore pas grand-chose du gameplay du jeu de Cyanide et Nacon. Eh bien, les studios corrigent cela aujourd'hui en partageant une longue vidéo de gameplay, commentée par les développeurs :

Dans Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, le joueur incarnera Cahal, un loup-garou exilé qui lutte contre Endron, une entreprise vendant du pétrole et qui n'hésite pas à ravager les forêts pour l'exploitation de cette ressource, au détriment de Gaïa, mère de la Terre. Cahal peut se mouvoir sous plusieurs formes, en humain, loup ou loup-garou, chacun ayant ses spécificités pour l'exploration et les combats, et lors d'affrontements en tant que loup-garou, le joueur peut adopter des poses favorisant l'agilité ou l'agressivité, de quoi faire varier le gameplay.

La date de sortie de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est fixée au 4 février 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One, vous pouvez retrouver le jeu de rôle papier à 65 € sur Amazon.fr.