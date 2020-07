Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, une date de sortie et un peu de gameplay dévoilés

L'univers du Monde des Ténèbres (ou World of Darkness) est riche, et outre les Vampire: The Masquerade, la franchise a droit à d'autres jeux vidéo estampillés Werewolf: The Apocalypse, comme Heart of the Forest de Different Tales et donc Earthblood de Cyanide, qui a droit à une nouvelle bande-annonce lors du Nacon Connect de ce soir :

Le titre avait refait parler de lui le mois dernier avec une bande-annonce en rouge et noir, mais cette fois, la vidéo montre enfin du gameplay, avec un loup-garou bien décidé à fracasser ses ennemis pour protéger Gaïa, mère de la Terre. Eh oui, dans ce jeu, le lycanthrope Cahal doit utiliser sa Rage pour affronter Endron, qui détruit des forêts. Et après du Of Mice & Men dans une précédente bande-annonce, c'est un titre de Kai Tangata, Alien Weaponery, qui accompagne la vidéo ci-dessus.

Malheureusement, le lancement ne sera pas pour cette année, la date de sortie de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est fixée au 4 février 2021 sur PC via l'Epic Games Store, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Les amateurs de jeux de rôle peuvent quant à eux déjà retrouver Loup-Garou - L'Apocalypse - Rage à travers le monde à 39 € sur Amazon.fr.