Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, les trois types de gameplay présentés dans une nouvelle vidéo

Dans quelques jours sortira Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, nouveau titre de Cyanide et Nacon se déroulant dans l'univers du Monde des Ténèbres et inspiré du jeu de rôle papier Loup-Garou : L'Apocalypse. Le jeu mettra en scène Cahal, un loup-garou luttant contre une mégacorporation.

Et pour mener à bien sa mission, Cahal aura à sa disposition trois formes, pour autant de styles de gameplay. IGN partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce mettant en avant ces formes, avec d'abord le Lupus, un loup rapide et agile, l'Homid, en humain pour tuer discrètement les ennemis, et enfin le Crinos, une bête féroce et puissance qui détruit tout sur son passage.

Pour rappel, la date de sortie de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est fixée au 4 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S, le titre est disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon.