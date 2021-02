Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est lâché dans la nature avec sa bande-annonce de lancement

Alors que des jeux tirés de l'univers du Monde des Ténèbres sortent de plus en plus régulièrement avec la franchise Vampire : La Mascarade, Cyanide et Nacon ont décidé de s'attaquer à un autre jeu de rôle, toujours dans le même univers, Loup-Garou : L'Apocalypse. Leur jeu vidéo Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sort aujourd'hui, place à la bande-annonce de lancement :

Comme nous le rappelle la vidéo ci-dessus, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est donc un Action-RPG qui suit Cahal, un homme pouvant se transformer en loup et en Garou, ce qui change le gameplay. Il doit affronter Endron, une mégacorporation qui n'hésite pas à ravager les forêts pour son propre intérêt.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S, le titre est vendu 45,69 € sur Amazon.

