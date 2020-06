Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, un nouveau jeu Le Monde des Ténèbres par d'anciens de The Witcher

Le jeu de rôle Le Monde des Ténèbres est décidément très à la mode dans le milieu vidéoludique. Après plusieurs Hunter: The Reckoning et tandis que les Vampire: The Masquerade se multiplient, un Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est en développement chez Cyanide pour le compte de Nacon.

Il a eu droit à une cinématique cette semaine et sera davantage révélé au Nacon Connect le mois prochain, mais ce n'est pas lui qui fait la une aujourd'hui. Il s'agit plutôt de Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, révélé cette nuit dans le cadre du Future Games Show. Le premier teaser ne montre pas grand-chose en dehors d'une chouette et d'un loup-garou sortant les crocs.

La présentation complète est annoncée pour juillet, mais en attendant, nous ne savons rien du projet. Enfin, il est tout de même dit qu'il est édité par Walkabout Games et développé par Different Tales, un petit studio dirigé par Jacek Brzeziński et Artur Ganszyniec, cadres derrière le premier The Witcher sur PC. Nous devons à l'équipe les jeux d'aventure textuels Wanderlust, racontant des histoires réalistes sur la thématique des voyages. Et à priori, ce Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest mêlera l'univers du Monde des Ténèbres au gameplay de cette franchise. Aucune date de sortie ni console d'accueil n'ont encore été mentionnées.