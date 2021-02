Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest annoncé et daté sur PS4 et Xbox One

Si, comme nous, vous avez été déçu de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, mais que vous cherchez un jeu vidéo dans l'univers du jeu de rôle Loup-Garou : L'Apocalypse, eh bien, il existe Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, un RPG façon roman graphique interactif.

Le titre est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, mais il va très prochainement débarquer sur de nouvelles plateformes. Le développeur Different Tales vient en effet d'annoncer que Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest sortira le 24 février 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One, et dévoile au passage une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest suit Maia, une jeune femme à la recherche de ses racines familiales en Pologne, et qui va vite découvrir des informations plutôt inattendues sur son ascendance. En attendant la sortie, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon.