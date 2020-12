Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, la Switch accueillera bientôt le RPG de Different Tales

Sorti le 13 octobre dernier sur Mac, Linux et PC via Steam et GOG, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest débarque bientôt sur la plateforme hybride de Nintendo. RPG inspiré du Monde des Ténèbres et développé par Different Tales, la production vous plongera dans la peau de Maia, une femme qui se rend en Pologne afin de mettre en lumière les sombres secrets de sa famille.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest arrivera donc sur la Switch le 7 janvier 2021. Walkabout a publié une bande-annonce pour fêter la bonne nouvelle. Vous pourrez y découvrir du gameplay avec des choix à effectuer en plus des quelques autres atouts que le titre a à offrir comme près de 200 000 variations présentes dans la campagne principale ou une histoire inspirée de faits réels.

Si vous aimez les loups-garous et que vous êtes un détective dans l’âme, foncez sur Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest vous plonge au cœur d'une étendue sauvage primitive dans l'Europe centrale moderne. C'est là que les protecteurs de la nature livrent une bataille ancienne et sans fin contre les forces destructrices. Vous incarnez Maia, qui se rend en Pologne dans l'espoir de découvrir ses racines familiales. En cherchant des informations sur son ascendance, elle révélera les sombres secrets de sa famille et les vérités cachées de la dernière étendue sauvage d'Europe centrale. Visitez des lieux réels pleins de mystère et de puissance. Explorez les légendes et les traditions locales. Découvrez le monde fascinant et l'histoire des régions limitrophes entre la Pologne et la Biélorussie. Vous pourrez voir comment la nature entre en conflit avec la technologie et l'avidité. Pourra-t-elle survivre sans notre aide ? Caractéristiques Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest adapte les mécanismes de l'univers légendaire du Monde des ténèbres et recrée l'expérience d'un jeu de rôle classique. Une histoire immersive qui égale les meilleurs romans policiers.

De superbes collages uniques qui combinent des personnages illustrés à la main avec des photos de véritables lieux qui vous inspireront. Les choix difficiles que vous ferez auront souvent des conséquences dramatiques et affecteront les attributs de votre personnage : La Rage, la Volonté et la Santé. Cela changera votre capacité à effectuer certaines actions ainsi que la gamme de choix disponibles et la présentation du monde. Le jeu analysera votre comportement et déterminera le type de loup-garou que vous êtes.

