Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, une cinématique en rouge et noir pour les lycanthropes

Nacon aura beau avoir sa propre conférence le mois prochain, il ne faudra pas attendre plus longtemps pour avoir des informations sur Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Cette nouvelle adaptation de la franchise Le Monde des Ténèbres nous fera incarnera Cahal, un lycanthrope chargé de sauver Gaïa, mère de la Terre.

Seule une cinématique très énervée était pour le moment visible pour ce projet signé par les Français de Cyanide et Nacon, alors c'est avec intérêt que nous découvrons une nouvelle vidéo lors de l'IGN Expo de ce soir. Malheureusement, pas de gameplay, mais une autre bande-annonce en images de synthèse dont il faudra se contenter. Et forcément, il y a des loups-garous.



Nous avons d'ores et déjà rendez-vous au Nacon Connect du 7 juillet pour plus d'informations, avec espérons-le des détails sur la jouabilité et pourquoi pas la date de sortie. Aux dernières nouvelles, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood était prévu sur PC via l'Epic Games Store, PS4 et Xbox One pour 2020, mais cela pourrait avoir changé.