Nacon Connect : une conférence numérique avec les nouveaux jeux de l'éditeur français annoncée

Nacon, c'est le nom du pôle jeu vidéo de BigBen Interactive, celui qui s'occupe des thématiques de production et de distribution. Anciennement connue pour ses accessoires liés au monde de l'informatique, l'entreprise française s'est diversifiée depuis quelques années en se muant en éditeur de jeux. Les derniers WRC, TT Isle of Man et Rugby ont vu le jour grâce à l'équipe, tout comme The Sinking City, Overpass, Bee Simulator, V-Rally 4 et bien d'autres.

La société a décidé de suivre le modèle des grands éditeurs et vient d'annoncer qu'elle allait révéler ses plans pour l'avenir dans le cadre d'une conférence en ligne. Le Nacon Connect sera une conférence numérique avec des « annonces, premières images de gameplay et informations exclusives sur les jeux et accessoires », et aura lieu le mardi 7 juillet à 19h00.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, Vampire: The Masquerade – Swansong, WRC 9, Handball 21 et Tennis World Tour 2 pourraient tous être de la partie, aux côtés de productions inédites qui seront révélées sur le moment. Et si vous aimez les accessoires de l'éditeur, vous devriez en avoir quelques-uns à découvrir à cette occasion.