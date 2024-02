Nacon Connect 2024 : un premier teaser avec de curieux jeux au programme

En 2024 encore, l'éditeur Nacon va organiser sa petite conférence en ligne, une vidéo préenregistrée qui permet de mettre en lumière les futurs titres du studio. L'année dernière, la Nacon Connect avait permis de découvrir des bandes-annonces et informations sur un tas de jeux, cette édition 2024 promet déjà la même chose.

Le teaser de la Nacon Connect 2024 permet déjà de voir une nouvelle manette PlayStation, un casque, Test Drive Unlimited Solar Crown, Pro Cycling Manager 2024, Session: Skate Sim, Greedfall, Ravenswatch, Welcome to ParadiZe ou encore un Terminator. Après le succès de RoboCop: Rogue City (disponible sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet), Teyon va-t-il développer une suite à Terminator: Resistance un peu plus dynamique et passionnante à jouer ? Ou faudra-t-il simplement se contenter d'une extension ? Idem pour Greedfall, le jeu de rôle et d'action date de 2019, une suite pourrait être annoncée lors de l'évènement.

Les joueurs ont rendez-vous le 29 février prochain, à 19h00, pour suivre cette Nacon Connect 2024, avec des bandes-annonces et informations pour les jeux à venir et du contenu additionnel pour des titres déjà lancés.