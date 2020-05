Handball 21 et Tennis World Tour 2 annoncés

Autant se l'avouer, Tennis World Tour n'avait pas l'allure d'un Top Spin. Nacon (nouveau nom de la division jeu vidéo de BigBen Interactive) a pourtant connu un beau succès avec ce titre, qui a bénéficié de 700 000 ventes entre la version originale et l'édition améliorée Roland-Garros.

Si vous aimez les jeux de tennis, bonne nouvelle, nous allons avoir droit à un Tennis World Tour 2 en septembre 2020 sur PC et « consoles ». Aucun visuel n'a été diffusé, mais attendez-vous à « un gameplay toujours plus réaliste et la possibilité d’incarner les grandes stars du tennis sur des cours de renommée mondiale ».

L'éditeur français ne va pas s'arrêter là, car il prévoit aussi un Handball 21 pour 2020. Développé par Eko Software, le studio derrière Handball 17, cet épisode bénéficiera « d'une nouvelle IA plus proche de la réalité, de la refonte du système d’animations, de contenu officiel, de nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités. Là encore, le projet est annoncé sur PC et « consoles », sans plus de précision.