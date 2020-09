Tennis World Tour 2 : pour avoir le tournoi de Roland-Garros et le Tie Break Tens, il faudra payer plus cher

Déjà avec Tennis World Tour, pour obtenir le tournoi de Roland-Garros, il fallait acheter la deuxième édition sortie quelques mois plus tard, justement nommée Tennis World Tour Roland-Garros Edition. Il sera bien de retour dans sa suite, mais pas pour tous les acheteurs. Nacon et Big Ant viennent de confirmer qu'il existera deux versions de Tennis World Tour 2 : une standard à 49,99 €, et une Ace Edition à 69,99 € comprenant l'Annual Pass, donnant accès au premier DLC Official Tournaments and Stadia Pack dès la sortie.

L'extension contient justement :

Le tournoi de Roland-Garros et les stades Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu :

Le court central de Madrid, le Manuel Santana ;

Le court central de Halle, la OWL Arena ;

Le tournoi Tie Break Tens.

Oui, tout ce contenu pourtant vanté dès le communiqué d'annonce de Tennis World Tour 2 ne sera accessible que via l'édition la plus onéreuse ou en payant un DLC à part. D'ailleurs, les développeurs précisent qu'il ne faut pas voir l'Ace Edition comme une édition plus chère avec du contenu exclusif, mais plutôt l'édition standard comme une déclinaison plus accessible, car moins dense.

Dans tous les cas, si vous précommandez le jeu sous n'importe quelle forme, vous recevrez Marat Safin et Gustavo Kuerten en tant que personnages jouables. À noter qu'ils seront gratuits sur Steam jusqu'au 7 octobre, quelques jours après la date de sortie du 24 septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.