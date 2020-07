Tennis World Tour 2 : une première bande-annonce qui montre un gameplay plus dynamique

Après un Tennis World Tour et sa « suite » Tennis World Tour – Roland-Garros, tout de même vendus à plus de 700 000 exemplaires en cumulé, Big Ant et Nacon passent vraiment la seconde avec Tennis World Tour 2. Il avait été sommairement annoncé le mois dernier, place désormais aux présentations en bonne et due forme.

Au programme, des matchs en double jouables jusqu'à quatre en local, mais aussi en 2v2 en ligne, et des modes Carrière, Match Rapide, En Ligne, Tournoi, Match Classé ou Tie Break Tens, car oui, les droits de cette compétition aux matchs ultra-rapides ont été négociés. Plus de 38 joueurs seront présents, de Rafael Nadal à Roger Federer en passant par Ashleigh Barty, ainsi que plusieurs stades officiels, comme le court Manuel Santana de Madrid ou la OWL Arena de Halle.



Le gameplay sera lui globalement plus dynamique, grâce à des services améliorés et une notion de timing des frappes. Une première bande-annonce nous montre d'ailleurs un peu tout cela dans le cadre de duels Zverev - Wawrinka et Garcia - Barty. Nous aurons probablement un nouvel aperçu du projet au Nacon Connect de la semaine prochaine, mais notez d'ici là que Tennis World Tour 2 est prévu pour septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Les précommandes ne sont pas ouvertes, mais en attendant, Tennis World Tour – Roland-Garros est disponible à partir de 50 € à la Fnac.