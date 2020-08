Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, une nouvelle bande-annonce survoltée partagée

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est la petite production de Cyanide qui verra le jour sur les machines de Sony Interactive Entertainment, Microsoft et PC. En juillet dernier, nos mirettes ont pu se poser sur différentes phases de gameplay totalement psychédéliques. Aujourd'hui, nous avons droit à une bande-annonce nous plongeant dans un univers quelque peu particulier.

Par ailleurs, et pour rappel :

Vous incarnez Cahal, un Garou puissant qui a choisi de s'exiler après avoir perdu le contrôle de sa rage destructrice. Vous pouvez vous transformer en loup et en Crinos, une bête féroce colossale. Vous devez maîtriser les trois formes et pouvoirs de l'homme, du loup et du Crinos pour punir ceux qui souillent Gaia, la Terre-Mère. Mais vous êtes votre propre ennemi : si vous ne parvenez pas à canaliser votre rage, elle peut vous détruire, une fois de plus...

Chacune des trois formes de Cahal a ses avantages : le loup peut se faufiler discrètement, l'humain peut échanger avec d'autres personnes, et le loup-garou peut faire éclater sa rage pour mettre en pièces ses ennemis. Cette rage est à la fois votre plus grand atout et votre plus grande faiblesse...

Dans sa quête de rédemption et de sang, Cahal joue un rôle crucial dans la grande guerre qui oppose les Garous et Endron, une puissante compagnie pétrolière au service du Wyrm, un esprit destructeur qui ravage la planète.