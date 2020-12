TEST de Cyberpunk 2077 : une expérience incroyable gâchée par les éditions PS4 et Xbox One

Cyberpunk 2077 est enfin disponible aux quatre coins du monde, les joueurs peuvent donc jouir de cette nouvelle production signée CD Projekt. Il n'y a pas si longtemps, la presse a livré ses impressions, se basant sur l'édition PC, concernant cette nouvelle aventure, les retours sont explosifs ! Un univers complètement dingue, un monde ouvert vivant, des personnages attachants, il est difficile de lâcher son clavier et sa souris. Seulement voilà, à la sortie des éditions PS4 et Xbox One, les consommateurs ont hurlé leurs mécontentements sur la Toile. Un jeu pas terminé, des bugs à tout va, un rendu pitoyable... Nous voulions découvrir cela de nos yeux, c'est pourquoi nous avons lancé le titre sur des consoles « Fat », mi-génération et new-gen. Nous y avons joué plusieurs heures, il est temps de vous livrer notre verdict.

Il est dur de vous conseiller le titre dans cet état.

Nous n'allons pas revenir sur cette odyssée qui a su nous prendre aux tripes (lire notre test), mais nous pencher uniquement sur la partie technique. Bien, rentrons dans le vif du sujet. N'ayons pas peur des mots, sur PS4 et Xbox One, c'est une horreur. Cyberpunk 2077 a du mal à tourner, limite, nous avons l'impression de mettre la main sur une pré-alpha. Et pour cause, il y a des problèmes de collisions, la résolution est basse, certains éléments de décor ont été supprimés, les ombres sont quasi inexistantes, et Night City manque de monde. N'oublions pas aussi les freezes, nous forçant à redémarrer la plateforme.

Les textures, elles, ont du mal à s'afficher que ce soit sur les immeubles ou les PNJ environnants. Il arrive, par moment, qu'un personnage se « charge » en cours de partie. Le corps n'est pas prêt, le script n'est pas lancé, nous nous retrouvons alors avec un protagoniste figé exposant des polygones dignes d'un jeu PSOne. Mais cela ne s’arrête pas là... En effet, le champ de profondeur est très limité, des éléments ont du mal à être affichés et clignotent en fond. Le pire dans tout cela, c'est lorsque différentes informations sont envoyées aux consoles pour nous faire vivre un moment intense... Pour faire simple, pendant d'une phase emplie d'action, selon la situation et les alentours, le jeu rame énormément, tombant dans les 10/15 fps. C'est injouable, énervant, épuisant, ça donne mal à la tête, impossible de continuer dans de telles conditions.

Alors quoi ? Eh bien, nous basculons sur PS4 Pro et Xbox One X, apportant un peu plus de puissance et, ouf, nous pouvons souffler. Le framerate tient un minimum la route et vacille dans les 30 fps, c'est tout à fait jouable. Alors certes, les innombrables bugs sont toujours présents (comme des personnages traversants des murs, ou encore notre héros bloqué dans une paroi), et il arrive parfois que certaines textures boudent, mais dans l'ensemble, c'est... mieux. Il manque principalement toutes les finitions et les jeux de lumière visibles dans l’édition PC ; le joueur doit se contenter d'un rendu basique avec des soucis techniques. Ici aussi, nous avons rencontré des défauts de scripts. Par exemple, nous devions ramasser un corps pour continuer notre mission. Impossible. Nous avons dû repartir d'une sauvegarde précédente pour débloquer le moment.

Les personnes qui ont craqué pour une PS5 et/ou Xbox Series X peuvent profiter de Cyberpunk 2077 grâce à la rétrocompatibilité. Ne tournons pas autour du pot, les textures sont plus fines et mieux détaillées, l'image est un peu plus élégante. Sur la belle de Microsoft, il y a deux modes pour en profiter, un pour obtenir un rendu affiné avec un framerate bloqué à 30 fps, l'autre proposant une production plus fluide et légèrement floutée, tournant dans les 60 fps. Sur la plateforme de Sony Interactive Entertainment, un seul mode est accessible combinant les deux de la version Xbox, à savoir une image clean et du 60 images par seconde. Si vous n'avez pas de PC survolté et que vous êtes pressés d'y jouer, la meilleure solution est donc de lancer cette aventure sur une console « nouvelle génération ». Des tracas sont toujours là, mais les machines permettent de s'amuser avec un minimum de stabilité.

Que ce soit sur une PlayStation ou une Xbox, anciennes ou nouvelles, il y a un point qui nous a grandement dérangés : le flou qui est très prononcé. Les développeurs ont ajouté une sorte de filtre adoucissant l'image qui dérange pas mal la rétine. Cependant, pas de panique, il suffit de vous rendre dans les Paramètres pour gérer tout cela. Nous vous conseillons de désactiver « Aberration chromatique » et « Profondeur de champ » et, magie, c'est plus agréable. Finalement, il est dur de vous conseiller le titre dans cet état. Après autant d'attente, c'est frustrant de ne pas pouvoir en profiter comme il se doit, mais nous devons patienter encore quelques mois. En effet, le studio fait actuellement de son mieux pour corriger toutes les imperfections. Pour le coup, et au vu du chantier, il serait mieux de sacrifier la PS4 et Xbox One une bonne fois pour toutes, et de se focaliser sur le patch PS5 et Xbox Series X (qui sera gratuit) pour redonner à l'édition console de Cyberpunk 2077 les éloges qu'elle mérite.

Les plus Stable sur PS5 et Xbox Series X Les moins Les textures qui ont du mal à s'afficher

Le framerate catastrophique sur une console « fat »

Des moments injouables sur PS4 fat et Xbox One

Bugs de collision, de script, d'animation, d'affichage

Les freezes, grrrr

Il manque des éléments de décor, des ombres, des PNJ, etc.

Le patch next-gen toujours en développement, vite !

Notation Verdict 7 20