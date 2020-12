Cyberpunk 2077 : Sony, contraint de rembourser les joueurs PlayStation, pourrait porter plainte contre CD Projekt RED

Comme nous le savons tous depuis plusieurs jours maintenant, malgré pas moins de huit ans de développement, Cyberpunk 2077 n'est pas exempt de défauts au niveau de sa technique. Le titre, qui multiplie les patchs depuis sa sortie afin de rectifier le tir, semble faire quelques victimes collatérales du côté des joueurs sur console. Des excuses officielles ont même été publiées aujourd'hui.

Le jeu qui est qualifié d'injouable par beaucoup de possesseurs de PlayStation 4 et Xbox One obligerait Sony à rembourser les joueurs ayant opté pour l'achat d'une version numérique par le biais du PlayStation Store. Alors que le géant japonais se montre très strict sur sa politique de remboursement dans le domaine, la situation créée par Cyberpunk 2077 l'oblige donc à faire une exception si nous en croyons les remontées des joueurs via le fil Reddit dédié au titre de CD Projekt RED.

Un participant à la discussion précise également que la situation pourrait même aller plus loin dans les jours à venir. Il explique que le conseiller qu'il aurait contacté afin d'obtenir son remboursement lui aurait déclaré que Sony allait déposer une plainte commerciale à l'encontre du studio polonais, afin que ce dernier assume le problème à sa place au vu de la situation exceptionnelle engendrée par le lancement de Cyberpunk 2077 sur console de salon.

Comme nous pouvons le constater, les versions consoles du jeu n'ont pas fini de faire parler d'elles, mais nous vous rappelons que l'expérience de jeu proposée sur PC est tout autre comme l'atteste notre test maison.

Si ce dernier vous a convaincu du potentiel du titre et que vous possédez une bécane assez robuste pour en profiter, il n'est pas trop tard pour partir à l'assaut de Night City.