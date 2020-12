TEST de DOOM Eternal : un portage Switch fluide, mais moche

Sorti en mars dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, DOOM Eternal s'est fait longtemps attendre sur Switch, ce portage pour la console de Nintendo n'est arrivé que la semaine dernière, uniquement sur l'eShop. Le précédent volet avait également eu droit à une sortie similaire, il n'était pas très beau, mais tout de même parfaitement jouable, DOOM Eternal suit-il la même voie sur Switch ? Réponse dans ce test.

DOOM Eternal est fluide et agréable à parcourir, malgré des textures qui vont du passable sur TV au très moche en Portable.

Encore une fois, c'est Panic Button qui s'est occupé de développer ce portage de DOOM Eternal sur Switch, avec un mot d'ordre : la fluidité, au détriment de la beauté. En mode TV, avec la console branchée sur son dock, DOOM Eternal n'est pas bien beau, les textures manquent de détails et de l'aliasing est bien présent, notamment autour des ennemis et de certains décors, mais il faut bien reconnaître que le jeu est parfaitement jouable grâce à un framerate stable à 30 fps. C'est certes moins bien que les 60 fps sur consoles, idéal pour un jeu de tir aussi nerveux, mais il ne faut pas non plus trop en demander à la petite console de Nintendo, ce qu'elle nous propose est mine de rien assez impressionnant.

En mode Portable, c'est un peu différent. L'aliasing disparaît presque totalement, mais il laisse place à des textures un peu plus grossières, qui pour le coup sont assez moches, même sur le petit écran de la Switch. Le gameplay à 30 fps est toujours de la partie, heureusement, mais les cinématiques souffrent de quelques chutes de framerate, pas vraiment agréables à l'œil même si cela n'influe pas vraiment sur l'expérience de jeu. Mais surtout, c'est la jouabilité aux Joy-Con qui fait vite mal aux doigts, DOOM Eternal est nerveux et demande d'utiliser un paquet de boutons pour tirer, sauter, viser, se déplacer, lancer des grenades, utiliser le tir secondaire et changer d'armes, la gymnastique des doigts fait vite souffrir le joueur, qui préfère vite poser la Switch en mode sur Table et allumer sa manette Pro Controller s'il en a une.

DOOM Eternal sur Switch est similaire à son prédécesseur, dans le sens où le FPS nerveux et bourrin d'id Software et Bethesda est parfaitement jouable grâce au travail de Panic Button, à condition d'avoir une manette sous la main. Sans ça, les Joy-Con font vite mal aux doigts, l'expérience de jeu est douloureuse. Pour autant, le titre est fluide et agréable à parcourir, malgré des textures qui vont du passable sur TV au très moche en Portable. Comme toujours sur Switch, difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais si vous n'avez que cette console et que vous recherchez un excellent FPS, DOOM Eternal fait très bien l'affaire.

Les plus DOOM Eternal sur Switch, c'est fort

Le gameplay nerveux et bourrin à la manette

30 fps pendant la partie, c'est solide

Le jeu, un vrai défouloir Les moins C'est quand même moche

Avec les Joy-Con, ça fait mal aux doigts

Quelques chutes de framerate lors des cinématiques en mode TV

Notation Graphisme (TV) 13 20 Graphisme (Portable) 11 20 Bande son 18 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 17 20 Scénario 15 20 Verdict 13 20