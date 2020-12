MAJ Google : presque tous les services du géant américain (YouTube, Gmail, Play Store, Maps...) sont indisponibles au niveau mondial !

C'est une petite bombe qui vient tout juste de tomber, beaucoup d'utilisateurs sont en paniques... Plusieurs services liés à Google sont totalement hors service. Ainsi, YouTube, le Play Store, Gmail, Google Traduction, Google Drive, Stadia et bien d'autres utilitaires et applications ne sont plus fonctionnels. La raison ? C'est la grande question que nous nous posons... Des serveurs en panne ? Google a-t-il été piraté ?

Donc, non, cela ne vient pas de vous, mais bel et bien du géant américain. Pour le moment, nous sommes tous dans l'attente. Cependant, sachez que le moteur de recherche fonctionne. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant lorsque cela reviendra à la normale.

Google risque de communiquer sur la chose, restez à l'écoute !

Mise à jour : tout semble refonctionner normalement. Si vous avez toujours une page d'erreur, purger la page en vidant le cache. Notez que Gmail est fonctionnel, mais que la partie « contact » est toujours HS.