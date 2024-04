CINEMA : Matrix, un 5e film annoncé, le réalisateur déjà connu

La trilogie Matrix des sœurs Wachowski aura marqué le début des années 2000 et grandement aidé à la popularisation du numérique et d'Internet à l'époque. Trois films marquants qui ont déjà eu droit à une suite 20 ans plus tard. Matrix Resurrections aura divisé les fans, la faute à un scénario très méta, mais pas question pour Warner Bros. Pictures de s'arrêter là.

Comme le rapporte Variety, un cinquième film Matrix est en pré-production chez Warner Bros.. Les informations concernant le scénario sont rares pour le moment, rien ne dit si Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et les nouveaux venus du dernier volet reprendront leurs rôles, mais de l'autre côté de la caméra, des noms sont déjà connus. Drew Goddard réalisera ce Matrix 5, il est déjà connu pour avoir scénarisé Seul sur Mars, Cloverfield, des épisodes d'Alias et Lost ou encore La Cabane dans les bois, qu'il a également réalisé. Il n'a cependant rien écrit ou tourné depuis Sale temps à l'hôtel El Royale en 2018, ce qui n'est pas très rassurant. Drew Goddard scénarisera le film et le produira avec Sarah Esberg (Moonlight, Okja, The OA), sa compagne. Jesse Ehrman, président de la production chez Warner Bros. Motion Pictures, commente :

Drew est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous tous, serait une façon incroyable de poursuivre le monde de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. Toute l’équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio.

Ce sera la première fois qu'aucune sœur Wachowski ne sera derrière la caméra, seule Lana avait réalisé Matrix Resurrections, elle sera cette fois productrice exécutive, tandis que Lilly ne participera aucunement au projet, comme la dernière fois. Il faudra patienter avant de découvrir le casting, le scénario et la date de sortie de ce Matrix 5. D'ici là, vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray des quatres premiers films à partir de 21,95 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

