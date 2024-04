CINEMA : Transformers One (Le Commencement), la préquelle animée se dévoile dans une première bande-annonce débordant d'humour

La licence Transformers n'est pas toute jeune et fêtera ainsi cette année ses 40 ans. Au cinéma, ce sont les films live-action réalisés par Michael Bay jusqu'en 2017 qui l'ont fait connaître à une grande partie de la population. Après le reboot opéra par Bumblebee et Transformers: Rise of the Beasts, c'est sous la forme d'un long-métrage d'animation que nous retrouverons les personnages mécaniques cultes de cet univers en salle d'ici quelques mois dans Transformers One, appelé Transformers : Le Commencement par chez nous. Comme son nom l'indique, c'est une préquelle, dont l'action prendra place sur Cybertron, sans aucun humain. La campagne marketing met l'accent sur le fait qu'il s'agit du premier film d'animation depuis The Transformers: The Movie / La Guerre des robots de 1986, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a eu Beast Wars Second: Lio Convoy in Imminent Danger! en 1998 du côté de l'Archipel puis dans une moindre mesure le téléfilm Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising en 2013. Quoi qu'il en soit, une première bande-annonce a été diffusée cette semaine et ce qui frappe principalement, c'est son humour qui risque de déplaire à certains.

Bande-annonce VOSTFR

C'est Chris Hemsworth qui prête sa voix dans la version originale à Orion Pax, qui deviendra Optimus Prime, tandis que Brian Tyree Henry lui donne la réplique en tant que D-16, le futur Megatron. Nous retrouvons également Keegan-Michael Key derrière B-127, qui se fera ensuite appeler Bumblebee. La quatrième membre du groupe dont nous suivrons les péripéties se nomme Elita-1, doublée par Scarlett Johansson, bien connue des fans de la licence.

L'intrigue mettra l'accent sur le fait que ces robots ouvriers incapables de se transformer vont se rendre à la surface de Cybertron et finir par trouver l'antre du sage Alpha Trion (Laurence Fishburne), qui va leur conférer la technologie les rendant capables de se métamorphoser en véhicules et de faire apparaître divers équipements offensifs. L'ambiance semble clairement partie pour être bon enfant en jouant sur le fait qu'ils vont devoir apprendre à maîtriser leur nouvelle faculté. Ils vont toutefois finir par être impliqués dans un conflit de grande envergure.

Ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte comment deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons.

Bande-annonce VF

Transformers : Le Commencement est attendu en salles le 23 octobre en France et dès le 20 septembre outre-Atlantique. Transformers: Rise of the Beasts est lui disponible en combo Blu-ray et 4K UHD sur Amazon au prix de 14,99 €.