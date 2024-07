CINEMA : Transformers One (Le Commencement), humour et querelle fratricide dans la bande-annonce de la SDCC 2024

La licence Transformers est toujours aussi populaire après toutes ces années et se décline sous divers supports pour divertir petits et grands, s'invitant même là où nous ne l'attendons pas comme avec la récente collaboration dans Overwatch 2. Un jeu intitulé Transformers: Galactic Trials va ainsi voir le jour début octobre, parfait pour accompagner la sortie en salles du long-métrage d'animation Transformers One ou Transformers : Le Commencement en France. La première bande-annonce de cette préquelle avait été diffusée en avril, ne manquait pas d'humour et nous montrait notamment la manière dont les personnages principaux obtiendront leur pouvoir de transformation. À l'occasion de la San Diego Comic-Con 2024, un deuxième trailer a été partagé, qui en montre bien plus, mais conserve ce même ton léger, il n'y a qu'à voir la scène du doigt d'honneur fait à Darkwing par Orion Pax.

Bande-annonce VOSTFR

Les grandes lignes du film sont donc introduites, sans trop de surprises. Le groupe de robots ouvriers faisant office de protagonistes va donc découvrir totalement par hasard un appel de détresse en provenance de la surface de Cybertron et décider de s'y rendre et d'y acquérir la capacité de se transformer. Sauf que le comportement de D-16 va évoluer dans le mauvais sens par la suite, jusqu'à ce qu'il devienne le terrible leader des Decepticons.

Une séquence différente vient conclure la vidéo en anglais, dans laquelle B-127 nomme les différents ennemis qui l'ont capturé (Starscream, Shockwave et Soundwave) tout en y allant de sa petite blague.

Bande-annonce VO

Par ailleurs, du côté de la version française, c'est Philippe Lacheau qui double B-127, alias BumbleBee, tandis qu'Audrey Fleurot prête sa voix à Elita. Orion Pax, le futur Optimus Prime, est lui interprété par Adrien Antoine et D-16, qui va devenir Megatron, est incarné par Baptiste Marc. Deux nouvelles affiches ont également été introduites, à admirer ci-dessous.

Bande-annonce VF

Transformers : Le Commencement sortira sans faute au cinéma le 23 octobre en France et dès le 20 septembre aux États-Unis. En effet, des projections spéciales ont d'ores et déjà eu lieu, donc le film est plus que prêt à être diffusé. Un coffret Blu-ray réunissant les sept longs-métrages live-action de la licence est vendu 79,03 € à la Fnac.