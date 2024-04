Sonic 3, le film : une star d'Hollywood pour doubler Shadow ?

La série Knuckles de Paramount+ sera diffusée à partir de la fin du mois, l'ami de Sonic est pour rappel incarné et doublé par Idris Elba, mais le prochain film de la franchise mettra en scène deux antagonistes du hérisson bleu : Jim Carrey va reprendre son rôle de Docteur Robotnik, ce dernier créant Shadow.

Le hérisson noir est l'un des personnages préférés des fans de Sonic, il lui fallait donc une voix à la hauteur de l'évènement. Paramount Pictures n'a rien confirmé, mais d'après plusieurs sources de The Hollywood Reporter, c'est Keanu Reeves qui incarnerait et doublerait Shadow dans Sonic 3, le film. L'acteur canado-américain a déjà un C.V. impressionnant (Dracula, Speed, Matrix, Point Break, John Wick, etc.) et il n'est pas étrangé aux mondes du jeu vidéo et du doublage, ayant déjà incarné Constantine et Neo dans des jeux adaptés de films et surtout Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077.

La date de sortie de Sonic 3, le film est toujours fixée au 25 décembre 2024 au cinéma en France.

