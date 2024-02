Sonic 3, le film : à la retraite, un acteur adoré quand même confirmé au casting

Malgré un premier teaser effrayant, Sonic, le film aura réussi à séduire les amateurs de jeux vidéo, l'adaptation était une vraie réussite critique et commercial. Un second volet a déjà vu le jour et, prochainement, c'est même un troisième film qui va débarquer sur nos écrans. Un acteur adoré est confirmé au casting, alors que ce n'était pas gagné !

Eh oui, pendant la promotion de Sonic 2, le film, Jim Carrey a annoncé sa retraite, à la recherche d'une vie plus tranquille. Cependant, comme l'annonce Variety, Jim Carrey va reprendre son rôle du Docteur Robotnik dans Sonic 3, le film. Une excellente nouvelle pour les fans tant le comédien est parfait dans ce rôle. En prime, nous avons droit à un petit teaser dévoilant le logo définitif du film, le rire de Robotnik est bien là. Pour rappel, ce troisième long-métrage sera encore une fois réalisé par Jeff Fowler, comme les deux premiers, et mettra en scène Shadow.

Sonic 3, le film est attendu au cinéma le 25 décembre 2024, un joli cadeau de Noël pour les fans de la mascotte de SEGA. D'ici là, vous pouvez retrouver Sonic, le film 1 & 2 en Blu-ray à partir de 15,39 € sur Amazon et la Fnac.

