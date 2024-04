CINEMA : Deadpool & Wolverine se foutent sur la gueule dans une première bande-annonce magistrale

Ce matin, nous vous rapportions l'arrivée dans la journée de la première véritable bande-annonce de Deadpool & Wolverine, troisième long-métrage avec le mercenaire aimant briser le 4e mur campé par Ryan Reynolds. Ce « Deadpool 3 » officialisé en septembre 2022 avait eu droit à un teaser déjà fort généreux lors du Super Bowl en février, alors centré sur Wade Wilson et le TVA, qui ne montrait pas en gros plan ni de face ce bon vieux Wolverine toujours incarné par Hugh Jackman. Cette fois, les séquences le mettant en avant ne manquent pas et nous donnent une bonne idée de l'intrigue, puisque l'antagoniste y apparaît cette fois clairement, le tout avec Like a Prayer de Madonna en fond sonore.

Bande-annonce VO

Nous retrouvons donc Wolverine dans un bar où il n'est pas le bienvenu, pour une raison qui n'est pas clairement expliquée, bien que nous apprenons ensuite que son monde semble avoir connu une crise majeure et qu'il l'a laissé tomber à en croire l'Agent Paradox (Matthew Macfadyen). C'est là que va venir le cherche Deadpool, donnant lieu à un échange annonciateur d'une dynamique de groupe des plus alléchantes.

Mais avant de former un duo presque amical, les deux personnages vont s'étriper dans un décor désolé que nous avions déjà vu avec le logo de la 20th Century Fox, celui de la Fin des temps, tout droit sorti de Loki ! Alioth fait d'ailleurs une petite apparition par la suite. Coup de griffes en adamantium dans les parties génitales (ouch !), chargeurs vidés à bout portant... heureusement que ces deux-là peuvent se régénérer. Reste à savoir à quel moment prendra place ce duel.

Comme, nous l'avions rapporté l'été dernier quand nous parlions du casting et d'une première photo officielle, Emma Corrin intègre donc cet univers cinématographique. Pour les non-lecteurs de comics, non, elle n'incarne pas un Variant de l'Ancien malgré le fait que son personnage soit également chauve, mais Cassandra Nova, la sœur jumelle de Charles Xavier aka Professeur X. Cette puissante télépathe, qui régale déjà, et sa bande ont visiblement établi leur base dans le crâne géant d'un Ant-Man décédé à la Fin des temps. L'ambiance à la Mad Max est palpable, notamment avec le plan sur les véhicules fortement inspiré de Fury Road ou prochainement de Furiosa. Le portail façon Doctor Strange (d'où notre remarque au-dessus) nous laisse quant à lui avec plusieurs questions en tête et semble être la porte de sortie de ce purgatoire pour le duo.

À notre connaissance, c'est par ailleurs la première fois que le terme de X-Man est utilisé dans le MCU. Le côté « R rated » est lui totalement assumé, comme nous le prouve à nouveau la scène finale parlant de drogue et de Kevin Feige. Quant au LFG indiqué à la fin de la vidéo, il signifie tout simplement « let's fucking go » au cas où vous n'auriez pas fait le rapprochement.

Pour terminer, deux nouvelles affiches ont été dévoilées, dont la créativité est à saluer puisqu'elles mettent chacune en avant l'un des deux protagonistes avec l'autre se reflétant dans les lames croisées en « X ».

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Deadpool & Wolverine sortira en salles le 24 juillet 2024 en France puis le 26 aux États-Unis. Le coffret Blu-ray des deux premiers Deadpool est vendu 16,95 € sur Amazon.