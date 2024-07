CINEMA : Deadpool & Wolverine, des caméos et de la tension dramatique dans une ultime bande-annonce

C'est ce mercredi que le Marvel Cinematic Universe fait son retour en salles en France avec Deadpool & Wolverine, intégrant ces deux personnages jusqu'alors présents du côté de la Fox avant le rachat par Disney et lançant donc pleinement l'ère des Mutants dans cet univers cinématographique, bien que certains aient déjà fait des apparitions dans d'autres projets. Sa bande-annonce du mois d'avril suffisait déjà largement à nous convaincre de nous rendre en salles pour retrouver les personnages campés par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, mais Marvel Studios a depuis enchaîné les clips promotionnels plus ou moins longs et autres vidéos délirantes pour vendre son film. Cela aurait pu s'arrêter là, mais un ultime trailer a été diffusé en fin de semaine dernière histoire d'enfoncer le clou. Alors que les spoilers en termes de caméos avaient été assez sages jusque là, avec quelques teasings sans plus, cette vidéo pousse le curseur et révèle donc des apparitions que vous souhaiterez sans doute découvrir en salles. Rien de méchant, mais vous êtes prévenus. Évidemment, ne lisez pas la suite de cet article si vous ne souhaitez rien savoir.

Bande-annonce VOSTFR

Du côté de Logan, nous avons droit à des images d'archive des précédents longs-métrages dans lesquels le personnage est apparu, bien qu'il s'agisse d'un Variant qui n'aura donc pas forcément vécu les mêmes évènements. Il évoque le fait que Scott aka Cyclope le suppliait de porter ce costume jaune, de même que Tornade et le Fauve. Mais le plus intéressant et spoilant, c'est qu'il parle au coin du feu à X-23, toujours incarnée par Dafne Keen.

Concernant Wade, outre l'humour comme lorsqu'il imite Spider-Man à la fin comme le ferait un gosse, le ton est déjà un peu plus grave puisque l'enjeu pour lui sera de sauver les neuf personnes qui lui sont chères : Vanessa Carlysle (Morena Baccarin), Yukio (Shioli Kutsuna), Colossus (Stefan Kapičić), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Dopinder (Karan Soni), Shatterstar (Lewis Tan), Althéa (Leslie Uggams), Buck (Randal Reeder) et Peter (Rob Delaney).

Par ailleurs, l'air de rien, certains plans sont extrêmement intéressants. Dans le Néant à la Fin des temps, nous apercevons une cité ressemblant à Asgard ; l'Héliporteur du SHIELD ; le corps géant et mort d'un Ant-Man servant de base à Cassandra Nova (Emma Corrin) et de nombreux Mutants comme Azazel (Jason Flemyng) ou Pyro (Aaron Stanford), qui va semble-t-il être menacée par Alioth ; ou encore Dents-de-sabre (Tyler Mane) pour un affrontement sous forme de revanche avec Wolverine. Plus étrange, nous pouvons nous demander ce qu'est en train de faire Cassandra avec sa drôle de machine.

Et comment ne pas évoquer le plan avec Lady Deadpool, dont l'identité de l'actrice (s'il ne s'agit pas juste de Ryan Reynolds avec une fausse paire de seins) a fait se questionner les fans. Dans son sillage, les ombres sont clairement d'autres Variants du personnage puisque certains clips montraient une version cowboy par exemple, sans parler de Dogpool, qui n'a certes pas une gueule d'ange, mais est une star sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos en question en page suivante.

Bande-annonce VF

Si vous n'êtes pas pressé de voir Deadpool & Wolverine en salle et souhaitez déceler la moindre référence, tous les longs-métrages avec les Mutants de la Fox sont disponibles sur Disney+, dont les deux premiers Deadpool.

