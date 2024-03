CINEMA : Jurassic World, une star du Marvel Cinematic Universe au casting du prochain film ?

C'est officiel depuis le début d'année, un nouveau film Jurassic World est en cours de pré-production chez Universal Pictures, la franchise n'est pas prête de quitter le grand écran. Le scénariste des deux premiers films Jurassic Park, David Koepp, sera à l'écriture du script, tandis que Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story, The Creator) réalisera le long-métrage. Si la présence des deux hommes a de quoi rassurer les fans, il reste la question du casting. Les personnages des deux premières trilogies ne devraient pas faire leur retour dans cette suite, mais Universal ne perd pas de temps a visiblement déjà une star dans le collimateur. D'après les informations de The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson serait en discussion pour endosser le premier rôle dans le prochain film Jurassic World.

Révélée dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Scarlett Johansson est connue pour ses rôles dans Ghost World, Lost in Translation, La Jeune Fille à la perle, Match Point ou encore Le Prestige, puis elle a incarné Black Widow dans de nombreux films du Marvel Cinematic Universe. En parallèle, elle a tourné dans d'autres longs-métrages, souvent bons (Jojo Rabbit, Asteroid City, Under the Skin), parfois nuls (Ghost in the Shell, Lucy).

Quoi qu'il en soit, avoir Scarlett Johansson en tête d'affiche attirerait les spectateurs et rassurerait les producteurs, reste désormais à Universal Pictures de la convaincre. La société de production pourrait se heurter au problème du calendrier si l'actrice américano-danoise n'est pas libre, car le film Jurassic World est déjà attendu le 2 juillet 2025 dans les salles de cinéma. Autant dire qu'il ne va pas falloir traîner pour enchaîner la pré-production, le tournage et la post-production !

