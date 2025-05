CINEMA : Jurassic World : Renaissance montre ses gros dinos dans une seconde bande-annonce

Cet été, les amateurs de dinosaures ont rendez-vous au cinéma pour découvrir Jurassic World : Renaissance, nouveau volet de la saga Jurassic Park qui se déroulera cinq ans après les évènements de Jurassic World : Le Monde d'Après. Nous avions déjà eu droit à une première bande-annonce en début d'année, Universal Pictures est de retour aujourd'hui avec un second trailer :

Jurassic World : Renaissance suivra Zora Bennett (Scarlett Johansson), une spécialiste des opérations secrètes chargée de récupérer du « matériel génétique » sur trois spécimens de dinosaures particulièrement dangereux et cachés dans des environnements équatoriaux. La mission sera de la plus haute importance, ce matériel génétique pourrait être la clé pour créer un remède qui sauverait l'humanité. Jurassic World : Renaissance est réalisé par Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story) et scénarisé par David Koepp (Jurassic Park).

La date de sortie de Jurassic World : Renaissance est fixée au 4 juillet 2025 au cinéma. Vous pouvez précommander la trilogie Jurassic World en édition limitée steelbook Blu-ray 4K UHD à 49,99 € à la Fnac.