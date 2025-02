Jurassic World Renaissance : première bande-annonce avec Scarlett Johansson et des gros dinosaures

Si les fans de Jurassic Park ont été déçus par la trilogie Jurassic World avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, Universal Pictures ne va pas s'arrêter en si bon chemin tant les recettes sont bonnes au box-office. Le studio a lancé la production de Jurassic Park Renaissance, qui s'offre aujourd'hui une première bande-annonce officielle :

Si ce nouvel opus intéresse autant les fans de la première heure, c'est notamment car le scénariste David Koepp, déjà présent pour le Jurassic Park de Steven Spielberg, s'est chargé de l'écriture du script, tandis que Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla) s'est glissé derrière la caméra pour mettre en scène le gigantisme de ces créatures préhistoriques. La bande-annonce est à découvrir en VF ci-dessus ou en VOSTFR plus bas.

Jurassic World Renaissance se déroulera cinq ans après Jurassic World : Le Monde d'Après, alors que les dinosaures n'ont pas survécu à leur arrivée sur les continents. De rares espèces subsistent dans des environnements équatoriaux, notamment trois spécimens très dangereux qui seraient la clé pour sauver l'humanité. Le film suivra Zora Bennett (Scarlett Johansson, qui ne joue donc ici ni un arbre, ni un dinosaure), une spécialiste des opérations secrètes envoyée récupérer le matériel génétique de ces trois créatures, mais elle et son équipe se retrouvent bloqués sur une île non répertoriée avec des civils naufragés. Et sur cette île se cache un centre de recherche secret, ainsi que des dinosaures affamés, bien évidemment.

En plus de Scarlett Johansson, nous retrouverons au casting Mahershala Ali (Green Book), Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton), Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (Diarra from Detroit), Ed Skrein (Deadpool), Manuel Garcia-Rulfo (Les Sept Mercenaires), Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L'été où je suis devenue jolie) et Audrina Miranda (Lopez contre Lopez).

La date de sortie de Jurassic World Renaissance est fixée au 4 juillet 2025 au cinéma. Vous pouvez retrouver Jurassic Park - L'Intégrale à partir de 39,99 € sur Amazon et Fnac.