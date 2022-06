Jurassic World Primal Ops : les dinosaures appellent à l'aide dans la bande-annonce de lancement

La folie Jurassic Park/World se poursuit avec la sortie aujourd'hui de Jurassic World Primal Ops, un jeu mobile développé par Behaviour Interactive et édité par Universal Games and Digital Platforms. Le titre est disponible sur l'App Store et le Google Play Store en free-to-play, place à la bande-annonce de lancement :

Jurassic World Primal Ops nous emmène en Amérique du Nord afin de sauver des dinosaures exploités par des braconniers et des mercenaires. Le joueur devra les secourir et les entraîner à se battre, en collectionnant un maximum de ces créatures pas si disparues. Les fans retrouveront évidemment le T-Rex, le Vélociraptor et le Tricératops, mais aussi le Ptéranodon et le Stégosaure, Jason Millena, directeur créatif senior chez Behaviour Interactif commente :

Jurassic World Primal Ops propose une expérience sur mobile unique. Tout au long de leur progression dans le jeu, les joueurs ressentiront l’intensité croître à mesure qu’ils ramasseront davantage d’œufs de dinosaure et que l’action se déroulera. Que les fans soient en quête du frisson du combat ou de l’excitation de la recherche, il y a toujours quelque chose, quelque part, dans quoi mordre à pleines dents.

Jim Molinets, VPS de la production chez Universal Games and Digital Platforms, rajoute :

La franchise Jurassic World continue de faire frissonner et de surprendre les publics à travers le monde entier. Jurassic World Primal Ops développe le thème clé de la marque, les dinosaures dans notre monde, pour créer un jeu vaste et captivant qui présente une expérience Jurassic World véritablement authentique et remplie de redoutables dinosaures, de missions bourrées d’action et d’histoires palpitantes.

Jurassic World Primal Ops est à télécharger gratuitement sur iOS et Android, il contient bien évidemment des achats intégrés. Vous pouvez sinon précommander Jurassic World : Le Monde d'après à 24,99 € sur Amazon.