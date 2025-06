Jurassic World Evolution 3 : face à la colère des joueurs, Frontier annonce un changement

Source: Frontier Developments via Insider Gaming

Un troisième jeu de gestion avec des dinosaures





Lors du Summer Game Fest Live 2025, Frontier Developments a présenté officiellement Jurassic World Evolution 3, son nouveau jeu de gestion d'un parc animalier avec des créatures d'un autre temps. Le titre arrivera en fin d'année sur ordinateur et consoles, il proposera plus de 80 espèces à élever, divers outils créatifs et une campagne avec le Dr Ian Malcolm.

De l'IA générative qui passe très mal





Cependant, un détail a rapidement été pointé du doigt par les joueurs. Comme dans les opus précédents, il faudra recruter des chercheurs pour mener à bien certains projets et développer son parc, mais la description du jeu sur Steam indiquait que « les avatars des scientifiques sont créés à l'aide de l'IA générative ». Ces personnages très secondaires avaient jusqu'ici droit à des avatars faits main, mais Frontier avait visiblement fait le choix de se passer d'artistes pour utiliser l'intelligence artificielle générative. Pour rappel, Steam oblige les studios à faire cette précision, même Activision a arrêté de mentir à ce sujet.

Frontier Development fait un geste envers les fans





Un choix « carrément insultant pour les artistes » selon les internautes, certains joueurs affirmaient même qu'ils n'allaient pas acheter le jeu à cause de l'utilisation d'IA générative. Face au mécontentement des joueurs, et comme le rapporte Insider Gaming, le studio a pris la parole et a annoncé dans une discussion sur Steam qu'il va supprimer les avatars générés par IA du jeu :

Merci pour votre retour sur ce sujet. Nous avons décidé de supprimer l'utilisation de l'IA générative pour les portraits de scientifiques dans Jurassic World Evolution 3.

Une décision applaudie par la communauté de fans de la franchise, les joueurs sont particulièrement réticents à l'idée de voir du contenu généré par l'intelligence artificielle dans leurs jeux vidéo. La description du jeu sur Steam a déjà été modifiée en conséquent.

Quand sort Jurassic Park Evolution 3 ?





Frontier Development va sans doute désormais faire appel à des artistes pour réaliser ces portraits, mais cela ne devrait pas influer sur le lancement du jeu. La date de sortie de Jurassic World Evolution 3 est fixée au 21 octobre 2025 sur PC (Steam, Epic Games Store et Windows Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.

