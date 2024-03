CINEMA : Jack Black dévoile les jeux qu'il aimerait voir en films

Jack Black est actuellement en pleine promotion pour Kung Fu Panda 4, qui sort aujourd'hui au cinéma en France, mais l'acteur sera également à l'affiche de Borderlands cet été. Il enchaîne les interviews, notamment chez Inside Total Film, un podcast de GamesRadar+ dans lequel il dévoile son envie de voir certaines adaptations de jeux vidéo au cinéma.

En plus de Claptrap dans Borderlands, Jack Black a déjà prêté sa voix à Bowser dans Super Mario Bros. Le film et dans les jeux Brütal Legend, Tony Hawk Pro Skater 1+2 et Psychonauts 2, il n'est évidemment pas étranger au monde vidéoludique, dédiant même une chanson à ce média avec son groupe Tenacious D. Mais Jack Black rêve de voir des films adaptés de gros blockbusters du jeu vidéo, s'étonnant que rien ne soit encore en production :

Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas déjà commencé à faire un film sur l'un des jeux Rockstar – Grand Theft Auto, mais surtout Red Dead Redemption. Ces choses ressemblent déjà à des films, vous savez ? Je suppose que c'est le problème. Certains jeux vidéo sont déjà à mi-chemin pour raconter ce genre d'histoires, et il y a des films qui ressemblent à des jeux vidéo. Avez-vous déjà vu cet épisode de Black Mirror appelé « Bandersnatch » dans lequel vous choisissez votre propre aventure à la fin des scènes ? C'est comme : « Ooh, est-ce que tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue ? » Je pense que nous avançons dans cette voie où il y aura plus de combinaisons de jeux vidéo et de films, et c'est excitant. C'est comme le début d'une nouvelle ère.

Le souhait de voir GTA et RDR adaptés au cinéma n'est sans doute pas exclusif à Jack Black, reste à savoir si une société de production arrivera à lancer ce projet et si Rockstar et Take-Two sont partants pour l'aventure. L'acteur a évidemment parlé de son rôle de Claptrap dans l'interview, avouant adorer le doublage et voyant ce rôle dans Borderlands comme « un R2-D2 R-rated », une classification désignant les films interdits aux mineurs de moins de 17 non accompagnés d'un adulte aux États-Unis. Il faut dire que Claptrap, dans les jeux, n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui sait ce que peut bien dire le robot blanc et bleu de Star Wars avec ses « bips » !

Borderlands sera au cinéma à partir du 7 août 2024 en France, tandis que Grand Theft Auto VI n'est pas attendu avant 2025. Vous pouvez retrouver Red Dead Redemption 2 à partir de 18,21 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.