Tenacious D : le groupe de Jack Black dévoile la chanson Video Games avec un clip sous Unreal Engine

Il y a près de 30 ans, le comédien Jack Black a fondé avec Kyle Glass Tenacious D, un groupe de hard-rock humoristique qui a rencontré un vrai succès pendant de longues années. Le duo n'est plus aussi actif qu'avant, il n'avait pas sorti de titre inédit depuis quatre ans, mais il est de retour avec Video Games, accompagné de son clip :

Dans ce titre (beaucoup trop court), les deux membres de Tenacious D chantent leur amour pour les plaisirs vidéoludiques, affirmant d'abord qu'ils ne jouent plus aux jeux, « sauf pour un peu de God of War » ou « de temps en temps un peu de Fallout 4 », avant de poursuivre avec un couplet vantant le réalisme de Red Dead Redemption II, qui n'est pour eux pas un jeu, mais « un incroyable voyage à travers la vieille histoire américaine ».

Jack Black est bien connu pour son amour de la pop culture et donc des jeux vidéo, il a d'ailleurs récemment prêté sa voix à Bowser dans Super Mario Bros. Le Film et fera de même pour Claptrap dans Borderlands. Le clip de Video Games a d'ailleurs été réalisé par Adam Paloian (Bob l'éponge, The Cuphead Show) et conçu par Oneyplays grâce à l'Unreal Engine, le moteur de jeu d'Epic Games. Nous avons droit à un festival de références vidéoludiques, avec les titres cités dans les paroles, mais aussi Sonic the Hedgehog, Mario Bros., The Legend of Zelda, Street Fighter, Minecraft, Tomb Raider, Team Fortress 2 ou encore Mega Man.

