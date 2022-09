Sonic Frontiers : le groupe japonais ONE OK ROCK signe la chanson de l'ending du jeu, Vandalize

La semaine dernière, Sonic Frontiers nous a enfin montré ses différentes facettes au travers d'une bande-annonce overview présentant comme il se doit son gameplay et son intrigue, de quoi rassurer sur sa qualité apparente. SEGA poursuit sur sa lancée et dévoile d'ores et déjà la chanson que nous pourrons entendre en terminant le jeu !

Intitulée Vandalize, elle est interprétée par le groupe japonais ONE OK ROCK et ses paroles visent à refléter les vastes environnements et l'action à grande vitesse que nous devrions retrouver dans le jeu, avec des mélodies bien japonaises tout en gardant sa marque de fabrique. Une vidéo interview en anglais est à retrouver ci-dessous, dans laquelle le chanteur Takahiro Moriuchi explique qu'ils sont actuellement en tournée aux États-Unis et qu'ils se réjouissent de cette collaboration. Un spot TV a dans la foulée été mis en en ligne, qui est pour le coup celui qui avait fuité en amont de la révélation de la date de sortie durant l'Opening Night Live de la gamescom 2022 le mois dernier et que nous avions eu le temps de visionner avant qu'il soit passé en privé.

La date de sortie de Sonic Frontiers est pour rappel fixée au 8 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Il est possible de le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.