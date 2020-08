Cyberpunk 2077 : parcours de vie, gameplay des armes, chanson A Like Supreme et coulisses du groupe SAMURAI pour le 2e Night City Wire

Fin juin, CD Projekt nous a régalé en partageant un premier Night City Wire riche en informations au sujet de Cyberpunk 2077, le jeu de rôle tant attendu en fin d'année des créateurs de la trilogie The Witcher. Un deuxième rendez-vous a récemment été fixé à ce lundi 10 août et a encore une fois tenu ses promesses en nous montrant différents aspects fort intéressants de l'aventure, à commencer par du gameplay des trois origin stories qui nous seront proposées en début de partie.

Ces parcours de vie (lifepaths) nous mettront donc au choix dans la peau d'un ou une Street Kid, Nomad ou Corpo pour tout autant d'univers fortement opposés. Le premier type nous fera incarner un spécialiste de la ville, avec tout ce que cela implique en rapport avec les gangs de rue, les courses nocturnes ou encore les bagarres à mains nues. Le deuxième mettra l'accent sur la vie dans les Badlands, les terres désertiques entourant Night City, en nous faisant démarrer dans un hameau au sein d'une petite communauté, le but étant de parvenir à rejoindre la cité. Enfin, le troisième nous plongera dans l'ambiance des grandes sociétés dirigeant la ville en nous faisant incarner un membre d'Arasaka Corp., un monde de beaux costards où la hiérarchie est sacrée et l'argent se compte en grosses liasses de billets.

Dans chacun de ces cas, l'ensemble du jeu sera bâti sur ce choix initial, jusqu'à la fin, permettant d'obtenir des lignes de dialogues supplémentaires selon les connaissances liées à nos origines. L'exemple donné a été assez simple, reprenant la vidéo de gameplay d'août 2018 dans laquelle V doit voler un robot avec Jackie. En Corpo, nous pourrions ainsi avoir connaissance de son origine et lire entre les lignes de ce que nous dit notre interlocutrice, ce dont nous ne disposerions pas en Street Kid, car ce n'est pas notre domaine, contrairement aux drogues. Dans tous les cas, nous visiterons les Badlands, qui promettent d'être gigantesques avec Night City au loin à l'horizon ! Un nouveau fixer nommé Padre et s'occupant du quartier de Heywood a lui été introduit, au rôle sensiblement identique à celui de Dexter.

Nous avons ensuite pu découvrir les coulisses du groupe Samurai de Johnny Silverhand, dont les compositions sont le fruit du travail de Refused. Entre sessions d'enregistrement en Suède, quelques mots sur le processus créatif visant à se mettre dans la peau d'artistes virtuels et le partage d'un quatrième morceau intitulé A Like Supreme, à écouter ci-dessus et disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming, les amateurs de musiques qui déménagent ont été servis (et les fans de Keanu Reeves aussi pour l'apparence du fameux personnage).

Enfin, ce sont les outils de destruction qui ont été à l'honneur, à savoir les très nombreuses armes dont nous pourrons nous servir pour anéantir les menaces se mettant sur notre route. Là encore, un PNJ inédit a été introduit par la même occasion, Wakako Okada, qui devrait donc servir d'armurière. Notre arsenal sera ainsi divisé en trois types : Power avec des effets de ricochet, Tech pour des projectiles rapides et Smart afin de traquer une cible par exemple. Entre le fusil de sniper Tsunami Nekomata de Tsunami Defense Systeme, le fusil à pompe Carnage, le katana thermique, les fameuses Lames Mantis ou encore un lanceur de projectiles façon Iron Man, nous devrions avoir de quoi nous faire plaisir. Et, oui, un shotgun capable de traquer 8 cibles à la fois, ça existe !

Il a par ailleurs été dit qu'avec l'évolution de notre V, qui deviendra une véritable légende armée jusqu'aux dents, nous serons de plus en plus en contrôle de notre arsenal. Et pour l'étoffer, outre les vendeurs bien achalandés, des caches et certains personnages disposeront de modèles uniques de rareté Légendaire, dotés d'attributs spéciaux. Sauf qu'il faudra parfois choisir entre laisser en vie un visage emblématique que nous aimons bien ou le tuer pour obtenir ce beau butin... Enfin, nous pourrons greffer différents accessoires tels que des silencieux et lunettes selon nos besoins, ou ajouter des softwares (des puces) modifiant les statistiques voire même le gunplay.

Un troisième épisode de Night City Wire est d'ores et déjà prévu d'ici la sortie de Cyberpunk 2077 le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, sachant que des versions PS5, Xbox Series X et Stadia sont aussi prévues. Vous pouvez précommander votre exemplaire à 54,99 € sur Amazon.

